С 2022 года "Укравтодор" откажется от текущего среднего ремонта дорог

Как поясняют в ведомстве, в начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный и текущий. Те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

Дело в том, что основную сеть дорог построили еще в 70-80 годах. Речь идет о 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог государственного значения. Отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большая часть сети оказалась крайне изношенной.

С 2020 года новая команда "Укравтодора" усилила контроль за объектами текущего среднего ремонта.

"В более 80% случаев по структуре работ они были приближены к уровню капитального ремонта. Впервые за годы независимости каждый проект по текущему среднему ремонту проходит секцию 5 "Проектирование автомобильных дорог и мостов" Научно-технического совета ГП "ГосдорНИИ", - говорится в сообщении службы.

"Укравтодор" отмечает, что ранее согласования секции 5 научно-исследовательского института требовали только проекты строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Отмечается, что весной представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST из разных областей провели обследование отремонтированных дорог государственного значения в ряде областей.

Специалисты обнаружили немало повреждений на объектах: трещины, колейность, первые выбоины - эти дефекты задокументировали представители CoST на дорогах территориального, регионального и даже национального значения.

Оказалось, что подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепление дорожного основания, ни усиление несущей способности дороги в целом.

"Практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В частности и потому, что все дорожные проекты "Большой стройки" с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта. Общественный контроль, взаимодействие власти и общественности является эффективным способом улучшения качества работ", - сообщает "Укравтодор".