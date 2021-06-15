С 2022 года "Укравтодор" откажется от текущего среднего ремонта дорог
С 2022 года "Укравтодор" в ходе реализации программы президента "Большая стройка" полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодору".
Как поясняют в ведомстве, в начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный и текущий. Те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.
Дело в том, что основную сеть дорог построили еще в 70-80 годах. Речь идет о 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог государственного значения. Отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большая часть сети оказалась крайне изношенной.
С 2020 года новая команда "Укравтодора" усилила контроль за объектами текущего среднего ремонта.
"В более 80% случаев по структуре работ они были приближены к уровню капитального ремонта. Впервые за годы независимости каждый проект по текущему среднему ремонту проходит секцию 5 "Проектирование автомобильных дорог и мостов" Научно-технического совета ГП "ГосдорНИИ", - говорится в сообщении службы.
"Укравтодор" отмечает, что ранее согласования секции 5 научно-исследовательского института требовали только проекты строительства, реконструкции или капитального ремонта.
Отмечается, что весной представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST из разных областей провели обследование отремонтированных дорог государственного значения в ряде областей.
Специалисты обнаружили немало повреждений на объектах: трещины, колейность, первые выбоины - эти дефекты задокументировали представители CoST на дорогах территориального, регионального и даже национального значения.
Оказалось, что подавляющее большинство объектов, где выявлены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепление дорожного основания, ни усиление несущей способности дороги в целом.
"Практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В частности и потому, что все дорожные проекты "Большой стройки" с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта. Общественный контроль, взаимодействие власти и общественности является эффективным способом улучшения качества работ", - сообщает "Укравтодор".
Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года планируют отстроить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает "Укравтодор". Это более 20 тысяч километров.