З 2022 року "Укравтодор" відмовиться від поточного середнього ремонту доріг

З 2022 року "Укравтодор" в ході реалізації програми президента "Велике будівництво" повністю відмовиться від проектів поточного середнього ремонту.

Як пояснюють у відомстві, на початку 2022 року набирає чинності ДСТУ 8747. Таким чином, встановлюється лише 2 види ремонтів: капітальний та поточний. Ті об’єкти, на яких вже розпочаті роботи, будуть закінчуватися у рамках поточного середнього ремонту.

Основну мережу доріг в Україні побудували ще у 70-80-их роках. Мова йде про 120 тисяч км доріг місцевого значення і близько 47 тисяч км доріг державного значення. Відсутність ремонту десятиліттями призвело до того, що більшість мережі є вкрай зношеною.

З 2020 року нова команда "Укравтодору" посилила контроль за об’єктами поточного середнього ремонту.

"У понад 80% випадків за структурою робіт його було наближено до рівня капітального ремонту. Вперше за роки незалежності кожен проєкт поточного середнього ремонту проходить секцію 5 "Проектування автомобільних доріг та мостів" Науково-технічної ради ДП "ДерждорНДІ", - йдеться у повідомленні служби.

"Укравтодор" зауважує, що раніше погодження секції 5 науково-дослідного інституту потребували лише проєкти будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

Зазначається, що навесні представники Ініціативи з прозорості інфраструктури CoST з різних областей провели обстеження відремонтованих доріг державного значення у низці областей.

Спеціалісти виявили чимало пошкоджень на об‘єктах: тріщини, колійність, перші вибоїни - ці дефекти задокументували представники CoST на дорогах територіального, регіонального та, навіть, національного значення.

Виявилось, що переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти, оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому.

"Практика поточного середнього ремонту себе вичерпала. Зокрема і через те, що усі дорожні проекти "Великого будівництва" з початку 2020 року максимально наближені до рівня капітального ремонту. Суспільний контроль, взаємодія влади та громадськості є ефективним способом покращення якості робіт", - повідомляє "Укравтодор".