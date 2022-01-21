2022 будет знаковым для украинского финтеха, - Довбенко

По его мнению, на данный момент предложение рынка несколько отстает от спроса и у украинцев нет достаточного доступа к многим доступным в мире инструментам. Однако украинский рынок готов к запуску новых платформ, поэтому объемы инвестиций в финтех-сектор будут расти.

"2022 год планирует стать очень активным в плане запуска новых продуктов. О намерениях уже заявили крупнейшие национальные финансовые игроки: Monobank, Альфа-Банк, Treeum. Они делают акцент на фондовом рынке и возможности приобретения акций зарубежных компаний. Готовы ли украинцы инвестировать? Статистика банков, у которых уже произошел или планируется запуск инвестиционных возможностей, говорит, что да", - отмечает инвестор.

Экономике Украины это может дать дополнительные поступления в бюджет.

"При совершении прибыльных сделок, инвестор обязан уплатить налоги на прибыль (19,5% с учетом военного сбора), а в случае получения дивидендов, уплатить налог в размере 9% НДФЛ и 1,5% военный сбор от суммы дивидендов", - поясняет Довбенко.

Акция, как вид ценной бумаги, является долей инвестора в той или иной компании, в соответствии с которой условный General Electric будет выплачивать часть своей квартальной прибыли в виде дивидендов, отмечает он.

"Такие выплаты в последствии могут увеличить приток валюты в страну (пусть и не наличной), что, в свою очередь, увеличит предложение иностранной валюты. Последний важный фактор - повышение финансовой грамотности населения. Инвестировать, полагаясь исключительно на интуицию, слишком рискованно, а разобраться с основными азами инвестирования можно, используя различные платформы - от Coursera до Youtube. На развитие культуры инвестирования в Украине понадобится время, однако 2022-й можно считать годом, когда инвестиции могут пойти в массы", - резюмировал Довбенко.