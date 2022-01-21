2022 буде знаковим для українського фінтеху, - Довбенко

На його думку, на даний момент пропозиція ринку дещо відстає від попиту і українці не мають достатнього доступу до багатьох доступних у світі інструментів. Проте український ринок готовий до запуску нових платформ, тому обсяги інвестицій у фінтех-сектор зростатимуть.

"2022 рік планує стати дуже активним у плані запуску нових продуктів. Про наміри вже заявили найбільші національні фінансові гравці: Monobank, Альфа-Банк, Treeum. Вони наголошують на фондовому ринку та можливості придбання акцій закордонних компаній. Чи готові українці інвестувати? Статистика банків, у яких уже стався або планується запуск інвестиційних можливостей, каже, що так", - зазначає інвестор.

Економіці України це може дати додаткові надходження до бюджету.

"При здійсненні прибуткових угод, інвестор зобов'язаний сплатити податки на прибуток (19,5% з урахуванням військового збору), а у разі отримання дивідендів, сплатити податок у розмірі 9% ПДФО та 1,5% військовий збір від суми дивідендів", - пояснює Довбенко.

Акція, як вид цінного паперу, є часткою інвестора в тій чи іншій компанії, відповідно до якої умовний General Electric виплачуватиме частину свого квартального прибутку у вигляді дивідендів, зазначає він.

"Такі виплати згодом можуть збільшити приплив валюти в країну (нехай і не готівкової), що, у свою чергу, збільшить пропозицію іноземної валюти. Останній важливий фактор - підвищення фінансової грамотності населення. Інвестувати, покладаючись виключно на інтуїцію, дуже ризиковано, а розібратися з основними азами інвестування можна, використовуючи різні платформи - від Coursera до Youtube. На розвиток культури інвестування в Україні знадобиться час, проте 2022-й можна вважати роком, коли інвестиції можуть піти у маси", - резюмував Довбенко.