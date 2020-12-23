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В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше, - Шимкив

Киев, Среда 23 декабря 2020 15:35
В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше, - Шимкив
Фото: Дмитрий Шимкив (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Переход бизнеса в онлайн, удаленная работа и все более активное применение инструментов digital во всех сферах жизни - тренды 2020 года получат логичное продолжение в 2021-м году.

Об этом в эфире радио НВ рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, пандемия коронавируса и карантинные ограничения в отдельных сегментах уменьшили доходы украинского бизнеса до 80%.

"Выживут только адаптивные компании. Бизнес должен приспосабливаться, находить другие формы сотрудничества с клиентами, использовать инновации, цифровые технологии", - отметил Шимкив.

Он напомнил, что ковидный кризис в этом году ускорил внедрение решений, которые до этого только обсуждались.

Согласно прогнозу, в 2021-м продолжат набирать обороты цифровые платформы, мессенджеры и чаты, службы доставки. При этом продолжение карантина станет сложным испытанием для строителей, девелоперов и владельцев офисных помещений.

“Удаленная работа снижает спрос на офисные помещения, зато повышает требования к жилью. Мы захотим собственный кабинет или удобное рабочее место, а еще пространство для занятий спортом. Кроме того, есть множество людей хочет оставаться вне города. Соответственно, будет усиливаться тренд на деурбанизацию", - добавил Дмитрий Шимкив.

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Новости Украины Экономика ДарницафармацевтикаДмитрий Шимкивбизнес

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