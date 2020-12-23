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У 2021 році виживе тільки адаптивний бізнес, а офісів стане менше, - Шимків

Київ, Середа 23 грудня 2020 15:35
У 2021 році виживе тільки адаптивний бізнес, а офісів стане менше, - Шимків
Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Перехід бізнесу в онлайн, віддалена робота і все більш активне застосування інструментів digital у всіх сферах життя - тренди 2020 року отримають логічне продовження у 2021 році.

Про це ефірі радіо НВ розповів глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За його словами, пандемія коронавірусу та карантинні обмеження в окремих сегментах зменшили доходи українського бізнесу до 80%.

"Виживуть тільки адаптивні компанії. Бізнес повинен пристосовуватися, знаходити інші форми співпраці з клієнтами, використовувати інновації, цифрові технології", - зазначив Шимків.

Він нагадав, що ковідна криза в цьому році прискорила впровадження рішень, які до цього тільки обговорювалися.

Згідно з прогнозом, у 2021-му продовжать набирати обертів цифрові платформи, месенджери й чати, служби доставки. При цьому продовження карантину стане складним випробуванням для будівельників, девелоперів і власників офісних приміщень.

“Віддалена робота знижує попит на офісні приміщення, зате підвищує вимоги до житла. Ми захочемо власний кабінет або зручне робоче місце, а ще простір для занять спортом. Крім того, є безліч людей хоче залишатися поза міста. Відповідно, буде посилюватися тренд на деурбанізацію", - додав Дмитро Шимків.

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Новини України Економіка ДарницафармацевтикаДмитрий Шимкивбизнес

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