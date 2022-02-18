В 2021 году приватизация и аренда принесли рекордные средства в бюджет, - Сенниченко

Бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко поделился результатами работы в должности, а также дальнейшими планами в работе Фонда. По словам экс-чиновника, за 2,5 года удалось реализовать ряд важных реформ в управлении имуществом государства, а также обеспечить рекордные поступления в государственный бюджет.

"Результаты 2021 года в приватизации - это более 5 млрд грн, что является рекордом десятилетия. Если брать поступления за 2020 и 2021 годы, они составили больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых. Поступления от аренды за тот же 2021 год - самые большие за всю историю Украины - более 1,65 млрд грн. К тому же Фонд госимущества осуществил реформу в сфере оценочной деятельности. Мы отменили площадки-посредники, и украинцы уже сэкономили более 2 млрд грн", - отметил экс-глава ФГИУ.

По мнению экс-чиновника, политика разгосударствления экономики и политики приватизации должна продолжаться.

"Каждый должен брать ответственность в соответствии с полномочиями. На уровне Фонда госимущества, в пределах наших полномочий, прописанных в законе о Фонде, я свою работу выполнил", - убежден Дмитрий Сенниченко.