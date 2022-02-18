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В 2021 році приватизація та оренда принесли рекордні кошти до бюджету, - Сенниченко

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Київ , П'ятниця 18 лютого 2022 19:15
В 2021 році приватизація та оренда принесли рекордні кошти до бюджету, - Сенниченко Фото: екс-голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко поділився результатами роботи на посаді, а також подальшими планами в роботі Фонду. За словами екс-посадовця, за 2,5 роки вдалося реалізувати низку важливих реформ в управлінні майном держави, а також забезпечити рекордні надходження до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дмитра Сенниченка.

"Результати 2021 року в приватизації - це більше 5 млрд грн, що є рекордом десятиріччя. Якщо брати надходження за 2020 і 2021 роки, вони склали більше, ніж за сім попередніх років разом взятих. Надходження від оренди за той же 2021 рік - найбільші за всю історію України - понад 1,65 млрд грн. До того ж Фонд держмайна здійснив реформу у сфері оціночної діяльності. Ми скасували майданчики-посередники, і українці вже зекономили понад 2 млрд грн", - зазначив екс-голова ФДМУ.

На думку екс-посадовця, політика роздержавлення економіки та політики приватизації має продовжуватися.

"Кожен повинен брати відповідальність відповідно до повноважень. На рівні Фонду держмайна, у межах наших повноважень, прописаних в законі про Фонд, я свою роботу виконав", - переконаний Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, у середу, 17 лютого, Верховна рада України підтримала заяву Дмитра Сенниченка на звільнення з посади очільника Фонду держмайна.

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