В 2021 году "Харьковгоргаз" газифицировал почти 200 новых объектов

К харьковским газораспределительным сетям в 2021 году присоединилось 196 новых объектов. Из них: 5 многоэтажных домов, 164 частных домохозяйства и 27 промышленных клиентов. Специалисты "Харьковгоргаза" выполнили 116 нестандартных и 80 стандартных присоединений.

Процедура подключения к системе газоснабжения доступна всем горожанам. Чтобы заказать услугу по газификации, необходимо посетить 104.ua Клиентское пространство и написать заявление. Персональный менеджер поможет оформить пакет необходимых документов и заключить договор с газовой компанией, контролировать все этапы предоставления услуги.

"Подключение к системам газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРС. Все работы по стандартному и нестандартному присоединению выполняют опытные специалисты компании, а персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства информирует заказчика о статусе услуги непосредственно до ввода объекта газоснабжения в эксплуатацию с последующим пуском газа", - рассказал начальник отдела инжиниринга АО "Харьковгоргаз" Сергей Журавель.

В пресс-службе отметили, что в 104.ua Клиентском пространстве клиентам также помогут осуществить индивидуальный подбор сертифицированного газового оборудования в соответствии с техническими условиями объекта. Также можно заказать установку газового оборудования и сервисное обслуживание.