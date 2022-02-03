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В 2021 году "Харьковгоргаз" газифицировал почти 200 новых объектов

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Харьков, Четверг 03 февраля 2022 16:54
В 2021 году "Харьковгоргаз" газифицировал почти 200 новых объектов Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

К харьковским газораспределительным сетям в 2021 году присоединилось 196 новых объектов. Из них: 5 многоэтажных домов, 164 частных домохозяйства и 27 промышленных клиентов. Специалисты "Харьковгоргаза" выполнили 116 нестандартных и 80 стандартных присоединений.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Процедура подключения к системе газоснабжения доступна всем горожанам. Чтобы заказать услугу по газификации, необходимо посетить 104.ua Клиентское пространство и написать заявление. Персональный менеджер поможет оформить пакет необходимых документов и заключить договор с газовой компанией, контролировать все этапы предоставления услуги.

"Подключение к системам газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРС. Все работы по стандартному и нестандартному присоединению выполняют опытные специалисты компании, а персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства информирует заказчика о статусе услуги непосредственно до ввода объекта газоснабжения в эксплуатацию с последующим пуском газа", - рассказал начальник отдела инжиниринга АО "Харьковгоргаз" Сергей Журавель.

В пресс-службе отметили, что в 104.ua Клиентском пространстве клиентам также помогут осуществить индивидуальный подбор сертифицированного газового оборудования в соответствии с техническими условиями объекта. Также можно заказать установку газового оборудования и сервисное обслуживание.

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Харьков Газ
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