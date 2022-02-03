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У 2021 році "Харківміськгаз" газифікував майже 200 нових об'єктів

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Харків, Четвер 03 лютого 2022 16:54
У 2021 році "Харківміськгаз" газифікував майже 200 нових об'єктів Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

До харківських газорозподільних мереж у 2021 році приєдналося 196 нових об'єктів. З них: 5 багатоповерхових будинків, 164 приватних домогосподарства та 27 промислових клієнтів. Фахівці "Харківміськгазу" виконали 116 нестандартних і 80 стандартних приєднань.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Процедура підключення до системи газопостачання доступна всім городянам. Щоб замовити послугу з газифікації, необхідно відвідати 104.ua клієнтський простір і написати заяву. Персональний менеджер допоможе оформити пакет необхідних документів і укласти договір з газовою компанією, контролювати всі етапи надання послуги.

"Підключення до систем газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРС. Всі роботи по стандартному і нестандартному приєднанню виконують досвідчені фахівці компанії, а персональний менеджер 104.ua клієнтського простору інформує Замовника про статус послуги безпосередньо до введення об'єкта газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу", - розповів начальник відділу інжинірингу АТ "Харківміськгаз" Сергій Журавель.

У прес-службі зазначили, що в 104.ua клієнтському просторі клієнтам також допоможуть здійснити індивідуальний підбір сертифікованого газового обладнання відповідно до технічних умов об'єкта. Також можна замовити установку газового обладнання та сервісне обслуговування.

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Харків Газ
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