У 2021 році "Харківміськгаз" газифікував майже 200 нових об'єктів

До харківських газорозподільних мереж у 2021 році приєдналося 196 нових об'єктів. З них: 5 багатоповерхових будинків, 164 приватних домогосподарства та 27 промислових клієнтів. Фахівці "Харківміськгазу" виконали 116 нестандартних і 80 стандартних приєднань.

Процедура підключення до системи газопостачання доступна всім городянам. Щоб замовити послугу з газифікації, необхідно відвідати 104.ua клієнтський простір і написати заяву. Персональний менеджер допоможе оформити пакет необхідних документів і укласти договір з газовою компанією, контролювати всі етапи надання послуги.

"Підключення до систем газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРС. Всі роботи по стандартному і нестандартному приєднанню виконують досвідчені фахівці компанії, а персональний менеджер 104.ua клієнтського простору інформує Замовника про статус послуги безпосередньо до введення об'єкта газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу", - розповів начальник відділу інжинірингу АТ "Харківміськгаз" Сергій Журавель.

У прес-службі зазначили, що в 104.ua клієнтському просторі клієнтам також допоможуть здійснити індивідуальний підбір сертифікованого газового обладнання відповідно до технічних умов об'єкта. Також можна замовити установку газового обладнання та сервісне обслуговування.