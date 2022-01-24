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У 2021 році "Дніпрогаз" встановив 35 нових ШГРП

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Дніпро, Понеділок 24 січня 2022 17:17
У 2021 році "Дніпрогаз" встановив 35 нових ШГРП Фото: ШГРП (facebook.com104UA)
Автор: Марія Тарариєва

Для забезпечення стабільного розподілу газу споживачам та підвищення рівня безпеки протягом минулого року фахівці "Дніпрогазу" встановили 35 нових шафових газорегуляторних пунктів RGC Production. Загальна вартість виконаних робіт разом з обладнанням склала 7,2 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Сучасні ШГРП, виготовлені на заводі RGC Production - це комплекс високоякісного газорегулюючого обладнання, оснащеного приладами автоматики, італійськими регуляторами, а також системою багатоступінчастого захисту. Їх основне завдання-мінімізація витоків газу і попередження виникнення аварійних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ШГРП забезпечують коректну і безпечну роботу приладів в будинках споживачів, регулюючи тиск газу. Фільтри шафового газорегуляторного пункту очищають блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Для модернізації зношеної газорозподільної системи міста цього року ми плануємо встановити ще 23 нових шафових газорегуляторних пункти, – розповідає в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко. - Обладнання забезпечуватиме надійний розподіл газу для близько 5 тисяч домогосподарств Дніпра та Дніпровського району".

У компанії відзначили, що модернізацію обладнання технічні підрозділи "Дніпрогазу" щорічно проводять в рамках затвердженого державним регулятором Плану розвитку.

"Всі роботи з модернізації та реконструкції системи газопостачання фінансуються за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Саме тому своєчасна оплата споживачами послуг з доставки газу забезпечує комплексне проведення редизайну газових мереж у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.

У 2020-2021 роках на території ліцензійної діяльності "Дніпрогаз" придбав і встановив 44 ШГРП виробництва заводу RGC Production.

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