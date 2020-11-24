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2020 год знаменуется появлением нового украинского авиаперевозчика Bees Airline

 

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года и сейчас проходит процесс сертификации в Государственной авиационной службе Украины. До завершения 2020 года Bees Airline планирует начать свою операционную деятельность.

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Аэропорт базирования будет Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского. Сначала планируется выполнение чартерных программ, а впоследствии к маршрутной сети добавятся регулярные маршруты.

В начале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух среднемагистральных воздушных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, а уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

"С появлением Bees Airline мы начинаем нашу страницу в истории украинской авиации. В целом, мы ставим достаточно амбициозные планы развития собственной маршрутной сети и вскоре будет открыта продажа билетов на первые запланированные маршруты. Мы будем рады встретить всех на наших самолетах и осуществить ваши мечты относительно комфортных, безопасных и приятных путешествий. U can BE anywhere with us!" - заявил генеральный директор Bees Airline Николай Савостьянов.

Иди к мечте вместе с BEES AIRLINE!

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