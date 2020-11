2020 рік знаменується появою нового українського авіаперевізника Bees Airline 

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року та наразі проходить процес сертифікації в Державній авіаційній службі України. До завершення 2020 року Bees Airline планує розпочати свою операційну діяльність.

Аеропорт базування буде Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського. Спочатку планується виконання чартерних програм, а згодом до маршрутної мережі добавляться регулярні маршрути.

На початку авіаційний парк Bees Airline буде складатися з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, та вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

"З появою Bees Airline ми розпочинаємо нашу сторінку в історії української авіації. В цілому, ми ставимо достатньо амбітні плани розвитку власної маршрутної мережі та незабаром буде відкрито продаж квитків на перші заплановані маршрути. Ми будемо ради зустріти всіх на наших літаках та здійснити ваші мрії щодо комфортних, безпечних та приємних подорожей. U can BE anywhere with us!" - заявив генеральний директор Bees Airline Микола Савостьянов.

Йди до мрії разом з BEES AIRLINE!