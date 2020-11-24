ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

2020 рік знаменується появою нового українського авіаперевізника Bees Airline 

 

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року та наразі проходить процес сертифікації в Державній авіаційній службі України. До завершення 2020 року Bees Airline планує розпочати свою операційну діяльність.

Популярні новини

Аеропорт базування буде Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського. Спочатку планується виконання чартерних програм, а згодом до маршрутної мережі добавляться регулярні маршрути.

На початку авіаційний парк Bees Airline буде складатися з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, та вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

"З появою Bees Airline ми розпочинаємо нашу сторінку в історії української авіації. В цілому, ми ставимо достатньо амбітні плани розвитку власної маршрутної мережі та незабаром буде відкрито продаж квитків на перші заплановані маршрути. Ми будемо ради зустріти всіх на наших літаках та здійснити ваші мрії щодо комфортних, безпечних та приємних подорожей. U can BE anywhere with us!" - заявив генеральний директор Bees Airline Микола Савостьянов.

Йди до мрії разом з BEES AIRLINE!

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України