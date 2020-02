В 2019 году компания Коломойского и Хомутынника увеличила добычу газа на 38%

Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

"Укрнефтебурение" увеличило добычу природного газа до 734,6 млн куб.м

В 2019 году частное акционерное общество "Укрнефтебурение" увеличило добычу природного газа на 38%, или на 201,5 млн куб. м до 734,6 млн куб. м по сравнению с 2018 годом (533,1 млн куб. м). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2019 году компания увеличила добычу нефти и конденсата на 22%, или на 15,8 тыс. тонн до 87,1 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, добыча нефти и конденсата - 92,7 тыс. тонн.

В свою очередь, объем добычи компании за декабрь 2019 года составил 71,1 млн куб. м природного газа и 8,5 тыс. тонн нефти и конденсата, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 29% и 27% соответственно.

Кроме того, в течение 2019 года компания освоила пять новых скважин и провела ряд работ по поддержанию и интенсификации добычи существующих скважин.

В пресс-службе отметили, что стабильный рост производственных показателей компании обусловлен инвестициями в развитие компании, в том числе в новейшие технологии бурения и интенсификации, существенным усилением геологической и технической команды, привлечением профессионалов международного уровня.

Стоит отметить, что 44,9% акций "Укрнефтебурение" принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd и Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V.

Летом 2018 года компания Cascade Investment Fund, принадлежащая народному депутату Виталию Хомутыннику, стала владельцем 19,92% британской JKX Oil&Gas.

Как писал ранее РБК-Украина, третью акций британской компании JKX Oil&Gas владеет олигарх Игорь Коломойский, который вместе с сопредседателем депутатской группы "Видродження" Виталием Хомутынником контролирует нефтегазодобывающую компанию "Укрнефтебурение".

С июля 2015 года председателем правления компании "Укрнефтебурение" является бывший директор по корпоративному развитию и стратегии нефтедобывающей компании "Укрнафта", которую контролирует Игорь Коломойский, Михаил Бакуненко.