У 2019 році компанія Коломойського та Хомутинника збільшила видобуток газу на 38%

Фото: Віталій Хомутинник (з відкритих джерел)

"Укрнафтобуріння" збільшило видобуток природного газу до 734,6 млн куб.м

В 2019 році приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння" збільшило видобуток природного газу на 38%, або на 201,5 млн куб. м до 734,6 млн куб. м порівняно з 2018 роком (533,1 млн куб. м). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Також у прес-службі повідомили, що в 2019 році компанія збільшила видобуток нафти та конденсату на 22%, або на 15,8 тис. тонн до 87,1 тис. тонн порівняно з 2018 роком.

У цілому на Сахалінському родовищу видобуток газу в 2019 році склав 862,1 млн куб. м, видобуток нафти і конденсату - 92,7 тис. тонн.

У свою чергу, обсяг видобутку компанії за грудень 2019 року склав 71,1 млн куб. м природного газу і 8,5 тис. тонн нафти і конденсату, що перевищує показник аналогічного періоду 2018 року на 29% і 27% відповідно.

Крім того, упродовж 2019 року компанія освоїла п'ять нових свердловин і провела ряд робіт по підтриманню та інтенсифікації видобутку існуючих свердловин.

У прес-службі зазначили, що стабільне зростання виробничих показників компанії обумовленно інвестиціями у розвиток компанії, в тому числі в новітні технології буріння і інтенсифікації, суттєвим посиленням геологічної та технічної команди, залученням професіоналів міжнародного рівня.

Варто відзначити, що 44,9% акцій "Укрнафтобуріння" належить кіпрській Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британськими Ares Systems Ltd і Ariana Bussines Ltd, ще 10% належить нідерландській компанії JKX Ukraine B.V.

Літом 2018 року компанія Cascade Investment Fund, що належить народному депутату Віталію Хомутинніку, стала власником 19,92% британської JKX Oil&Gas.

Як писав раніше РБК-Україна, третиною акцій британської компанії JKX Oil&Gas володіє олігарх Ігор Коломойський, який разом із співголовою депутатської групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком контролює нафтогазовидобувну компанію "Укрнафтобуріння".

З липня 2015 року головою правління компанії "Укрнафтобуріння" є колишній директор з корпоративного розвитку та стратегії нафтовидобувної компанії "Укрнафта", яку контролює Ігор Коломойський, Михайло Бакуненко.