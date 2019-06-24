В 2019 году АДС "Николаевгаза" совершила более 3,5 тыс. выездов

Иллюстративное фото (104.ua)

Более 10% выездов аварийщиков связаны с утечками газа

За 5 месяцев текущего года аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" осуществила 3520 выездов по вызовам жителей Николаевской области. Это более 20 аварийных заявок в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Только по Николаеву АДС приняла 1585 заявок, а это в среднем 10 аварийных вызовов ежедневно. Около 65% заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях. При таких обстоятельствах требует неотложного решения вопрос обеспечения технического обслуживания таких сетей, что согласно закону возложено на владельцев зданий и сооружений.

"Более 10% выездов аварийщиков связаны с утечками газа, которые возникают вследствие самостоятельной замены газового оборудования, самовольного вмешательства потребителей в систему газоснабжения, неисправного технического состояния или использования устаревшего оборудования, требующего ремонта", - рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы Андрей Токарев.

В компании отметили, что аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для оперативного круглосуточного реагирования на аварийные ситуации по всей Николаевской области АДС имеет 23 спецавтомобиля службы "104", оборудованных радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами.

"Также бригады АДС постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях, принимая участие в ежегодных конкурсах и тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Кроме того специалисты "Николаевгаза" регулярно проводят среди потребителей разъяснительную работу по соблюдению правил безопасного использования газа в быту. При появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны перед ними, открыть окна или форточки для сквозного проветривания помещения и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "104", - говорится в сообщении.