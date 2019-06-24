У 2019 році АДС "Миколаївгазу" здійснила понад 3,5 тис. виїздів

Ілюстративне фото (104.ua)

Більше 10% виїздів аварійників пов'язані з витоками газу

За 5 місяців поточного року аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" здійснила 3520 виїздів за викликами жителів Миколаївської області. Це більше 20 аварійних заявок на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Тільки по Миколаєву АДС прийняла 1585 заявок, а це в середньому 10 аварійних викликів щодня. Близько 65% заявок пов'язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах. За таких обставин вимагає невідкладного вирішення питання забезпечення технічного обслуговування таких мереж, що згідно із законом покладено на власників будівель і споруд.

"Більше 10% виїздів аварійників пов'язані з витоками газу, які виникають внаслідок самостійної заміни газового обладнання, самовільного втручання споживачів у систему газопостачання, несправного технічного стану або використання застарілого обладнання, потребує ремонту", - розповідає начальник аварійно-диспетчерської служби Андрій Токарєв

У компанії відзначили, що аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Для цілодобового оперативного реагування на аварійні ситуації по всій Миколаївській області АДС має 23 спецавтомобілі служби "104", обладнаних радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами.

"Також бригади АДС постійно вдосконалюють свої професійні навички в реальних умовах, беручи участь у щорічних конкурсах і тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Крім того фахівці "Миколаївгазу" регулярно проводять серед споживачів роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил безпечного використання газу в побуті. При появі в приміщенні запаху газу слід негайно припинити користування газовими приладами, перекрити крани перед ними, відчинити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення та зателефонувати в аварійно-диспетчерську службу за телефоном "104", - йдеться в повідомленні.