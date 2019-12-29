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За 2019 год спасатели ликвидировали почти 100 тысяч пожаров

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 12:36
За 2019 год спасатели ликвидировали почти 100 тысяч пожаров
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

За год было спасено более 2,5 тысяч людей

За 2019 год в Украине сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тысяч пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, за год было спасено более 2,5 тысяч людей.

"За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров, уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов, а главное - спасено более 2500 жизней", - говорится в сообщении.

Кроме того, за год автомобильный парк ГСЧС пополнился новой современной техникой.

Напомним, 26 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 52 единицы техники на сумму более 13,6 млн долларов в рамках проекта безвозмездной помощи правительству Украины от правительства Китая. В частности, было передано 16 пожарных автоподъемников и пожарных автолестниц, 16 автомобильных кранов, 10 гусеничных бульдозеров и 10 автогрейдеров.

Ранее Украина получила еще один вертолет для Национальной гвардии в рамках контракта между МВД и компанией Airbus. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов.

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