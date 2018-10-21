В 2018 году уменьшилось количество иностранных судов, заходящих в порты оккупированного Крыма, - МинВОТ

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Больше всего судов в оккупированный Крым заходили под флагами РФ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) сообщили, что с начала 2018 года в порты оккупированного РФ Крыма стало меньше заходить судов под иностранными флагами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МинВОТ.

В министерстве сообщили, что в период с 1 августа 2017 года по 30 сентября 2018 в портах и портовых акваториях оккупированного Крыма было зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров.

Также они подчеркивают, что это касается лишь тех судов, которые имеют оснащение автоматической системы идентификации.

Больше всего судов входило в морские порты оккупированной Керчи, Севастополя, Евпатории, Феодосии и Ялты под флагами РФ. Они осуществили 1123 захода.

Также среди стран, чьи суда входят до закрытых украинским законодательством, морских портов является Палау, Того, Сьерра-Леоне, Коморские Острова, Молдова, Танзания, Панама, Мальта, Судан, острова Кука и Питкерн, Сент-Китс и Невис, а также Турция.

"Заметим, что в течение 2018 года наблюдается тенденция уменьшения заходов судов под флагами иностранных государств", - сообщили в министерстве.

Фото: mtot.gov.ua

Напомним, ранее в МинВОТ рассказали, что РФ уничтожает крымские виноградники в Судакской долине. Было проведено специальное обработку данных из открытых источников и космических снимков и выявлено упадок виноградарства и уничтожение виноградников на территории Судакской долины.