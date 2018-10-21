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У 2018 році зменшилась кількість іноземних суден, що заходять до портів окупованого Криму, - МінТОТ

Новини » Суспільство    21.10.2018 - 02:28
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Найбільше суден до окупованого Криму заходило під прапорами РФ

В Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) повідомили, що з початку 2018 року до портів окупованого РФ Криму стало менше заходити суден під іноземними прапорами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МінТОТ.

В міністерстві повідомили, що в період з 1 серпня 2017 року по 30 вересня 2018 у портах та портових акваторіях окупованого Криму було зафіксовано 1207 заходів вантажних суден та танкерів.

Також вони підкреслюють, що це стосується лиш тих суден, які мають оснащення автоматичної системи ідентифікації.

Найбільше суден входило в морські порти окупованих Керчі, Севастополя, Євпаторії, Феодосії та Ялти під прапорами РФ. Вони здійснили 1123 заходи.

Також серед країн, чиї судна входять до закритих українським законодавством, морські портів є Палау, Тоґо, Сьєрра-Леоне, Коморські Острови, Молдова, Танзанія, Панама, Мальта, Судан, острови Кука і Піткерн, Сент-Кітс і Невіс, а також Туреччина.

"Зауважимо, що протягом 2018 року спостерігається тенденція щодо зменшення заходів суден під прапорами іноземних держав", - повідомили в міністерстві.

 

Фото: mtot.gov.ua

Нагадаємо, раніше в МінТОТ розповіли, що РФ знищує кримські виноградники в Судакській долині. Було проведено спеціальну обробку даних з відкритих джерел та космічних знімків та виявлено занепад виноградарства й знищення виноградників на території Судакської долини.

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