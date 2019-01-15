В 2018 году украинцы купили 5,3 тыс. электромобилей

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Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf

В 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти вдвое больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

Сообщается, что в структуре первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых составила 83,5%. Динамика спроса на новые электромобили показала более высокий результат, чем на старые авто.

В частности, самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге. За год украинскую прописку получили 3378 автомобилей этой модели. Из этого количества 94% машин были с зарубежным пробегом.

Второе место украинцы отдали BMW i3, приобретя 352 этих авто, из которых 69% - старые.

Третий результат у TESLA Model S - 259 (64% авто с пробегом).

На четвертом месте Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 168 (76% авто с пробегом).

Замыкает лидирующую пятерку Renault Zoe – 142 (84% авто с пробегом).

Напомним, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе заявил, что до 2030 года все 100% машиномест на автостоянках планируют оснастить электрозарядками.