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Интервью

В Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей, - Минэкологии

НовостиОбщество    26.06.2018 - 23:59
Иллюстративное фото (volvocars.com)
Иллюстративное фото (volvocars.com)

Преимущество электромобилей - это забота о состоянии окружающей среды, подчеркнули в Минэкологии

В Украине зарегистрировано 7439 электромобилей. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов в своем Twitter.

"В Украине количество регистраций электромобилей ежегодно растет. В целом по стране их уже 7 439. Почему надо выбирать электромобили? Это забота о состоянии окружающей среды и экономия на топливе", - отметили в министерстве.

Напомним, в марте агентство Bloomberg сообщало, что электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы.

Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

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Теги публикации: Минэкологии, электромобили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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