В Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей, - Минэкологии

Преимущество электромобилей - это забота о состоянии окружающей среды, подчеркнули в Минэкологии

В Украине зарегистрировано 7439 электромобилей. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов в своем Twitter.

"В Украине количество регистраций электромобилей ежегодно растет. В целом по стране их уже 7 439. Почему надо выбирать электромобили? Это забота о состоянии окружающей среды и экономия на топливе", - отметили в министерстве.

В Україні кількість реєстрацій електромобілів шорічно зростає. Загалом в країні їх вже 7 439.



Чому треба обирати електромобілі? Це турбота про стан довколишнього середовища та економія на пальному. https://t.co/Yx4hqrvi8Z — Мінприроди (@Minpryrody) June 26, 2018

Напомним, в марте агентство Bloomberg сообщало, что электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы.

Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.