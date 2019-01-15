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У 2018 році українці купили 5,3 тис. електромобілів

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 21:46
У 2018 році українці купили 5,3 тис. електромобілів
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf

В 2018 році українці придбали 5,3 тис. електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж в 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Повідомляється, що в структурі первинного ринку автомобілів, що працюють виключно на електротязі, продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких склала 83,5%. Динаміка попиту на нові електромобілі показала більш високий результат, ніж на старі авто.

Зокрема, найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, який охопив 64% первинного ринку авто на електротязі. За рік українську прописку отримали 3378 автомобілів цієї моделі. З цієї кількості 94% машин були з закордонним пробігом.

Друге місце українці віддали BMW i3, придбавши 352 цих авто, з яких 69% - старі.

Третій результат у TESLA Model S - 259 (64% авто з пробігом).

На четвертому місці Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 168 (76% авто з пробігом).

Замикає лідируючу п'ятірку Renault Zoe – 142 (84% авто з пробігом).

Нагадаємо, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе заявив, що до 2030 року всі 100% машиномісць на автостоянках планують оснастити електрозарядками.

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