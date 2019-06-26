В 2018 году к системе газоснабжения в Харькове присоединились 120 потребителей

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В текущем году к газораспределительным сетям Харькова присоединились 69 новых объектов

В прошлом году компания "Харьковгоргаз" присоединила к системе газоснабжения 120 потребителей. Из них почти 77% - это присоединение частных домовладений. Другие новые объекты газоснабжения - 4 многоквартирных дома и 24 коммунально-бытовых объекта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость услуги присоединения к газораспределительной сети устанавливается Национальной комиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Для каждой области или города - свои цифры. Стоимость услуги за стандартное присоединение на 2019 год для Харькова составляет от 14,5 до 21,1 тыс. гривен с НДС, без учета внутридомовых работ.

"Новая модель взаимоотношений между АО "Харьковгоргаз" и потребителями газа в части присоединения к сетям внедрена с 2013 года. Главным преимуществом услуг стандартного или нестандартного присоединения является то, что заказчику достаточно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость работ. Специалисты газовой компании сопровождают и консультируют заказчика на протяжении всего процесса получения услуги", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, уже в текущем году к газораспределительным сетям Харькова присоединились 69 новых объектов. Условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются Кодексом газораспределительных систем. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение газовая компания обязана в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Харьковгоргаз" должны осуществить в течение 90 дней.