ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В 2018 году к системе газоснабжения в Харькове присоединились 120 потребителей

Новости » Энергетика    26.06.2019 - 15:41
В 2018 году к системе газоснабжения в Харькове присоединились 120 потребителей
Иллюстративное фото (УНИАН)

В текущем году к газораспределительным сетям Харькова присоединились 69 новых объектов

В прошлом году компания "Харьковгоргаз" присоединила к системе газоснабжения 120 потребителей. Из них почти 77% - это присоединение частных домовладений. Другие новые объекты газоснабжения - 4 многоквартирных дома и 24 коммунально-бытовых объекта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость услуги присоединения к газораспределительной сети устанавливается Национальной комиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Для каждой области или города - свои цифры. Стоимость услуги за стандартное присоединение на 2019 год для Харькова составляет от 14,5 до 21,1 тыс. гривен с НДС, без учета внутридомовых работ.

"Новая модель взаимоотношений между АО "Харьковгоргаз" и потребителями газа в части присоединения к сетям внедрена с 2013 года. Главным преимуществом услуг стандартного или нестандартного присоединения является то, что заказчику достаточно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость работ. Специалисты газовой компании сопровождают и консультируют заказчика на протяжении всего процесса получения услуги", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, уже в текущем году к газораспределительным сетям Харькова присоединились 69 новых объектов. Условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются Кодексом газораспределительных систем. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение газовая компания обязана в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Харьковгоргаз" должны осуществить в течение 90 дней.

"Сумыгаз" бесплатно заменил 2,5 тыс. счетчиков газа "Хмельницкгаз" ввел дополнительные сервисы для передачи данных счетчика
Новости Украины Харьковгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь