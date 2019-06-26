У 2018 році до системи газопостачання в Харкові приєдналися 120 споживачів

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В поточному році до газорозподільних мереж Харкова приєдналися 69 нових об'єктів

У минулому році компанія "Харківміськгаз" приєднала до системи газопостачання 120 споживачів. З них майже 77% - це приєднання приватних домоволодінь. Інші нові об'єкти газопостачання - 4 багатоквартирних будинки і 24 комунально-побутових об'єкта. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вартість послуги приєднання до газорозподільної мережі встановлюється Національною комісією з питань енергетики і комунальних послуг. Для кожної області або міста - свої цифри. Вартість послуги за стандартне приєднання на 2019 рік для Харкова становить від 14,5 до 21,1 тис. гривень з ПДВ, без урахування внутрішньобудинкових робіт.

"Нова модель взаємовідносин між АТ "Харківміськгаз" і споживачами газу в частині приєднання до мереж запроваджено з 2013 року. Головною перевагою послуг стандартного або нестандартного приєднання є те, що замовнику достатньо подати заяву в Центр обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість робіт. Фахівці газової компанії супроводжують і консультують замовника протягом всього процесу отримання послуги", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, вже в поточному році до газорозподільних мереж Харкова приєдналися 69 нових об'єктів. Умови і порядок приєднання до газових мереж регламентуються Кодексом газорозподільних систем. При відсутності зауважень до документації на стандартне приєднання газова компанія зобов'язана протягом 10 робочих днів з дня подання замовником заяви видати йому дозвіл на приєднання, проекти договорів і відповідні рахунки. Весь комплекс робіт з приєднання до газових мереж за схемою "Стандартне приєднання" фахівці АТ "Харківміськгаз" повинні здійснити протягом 90 днів.