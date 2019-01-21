За 2018 год контакт-центр "Черновцыгаза" обработал более 600 тыс. обращений

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С помощью современных сервисов в 2018 году передано почти 500 тыс. показаний счетчика

В течение 2018 года в контакт-центр ПАО "Черновцыгаз" поступило более 600 тыс. обращений. Большинство из них касались передачи показаний счетчиков газа и проверки состояния лицевого счета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среднем ежемесячно операторы контакт-центра удаленно консультируют более 50 тыс. потребителей природного газа Черновицкой области.

"Уже более 3 лет клиенты "Черновцыгаза" имеют возможность дистанционно получить консультацию по любому вопросу просто позвонив в контакт-центр компании. Только в течение 2018 года операторами обработано более 667,4 тысячи обращений потребителей природного газа. Чаще всего клиенты компании консультировались по поводу квитанций и по поводу сверки лицевого счета – 35,7 и 81,3 тысяч обращений соответственно", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что получить консультацию буковинцы могут и с помощью "Личного кабинета". Таким образом В 2018 году специалистами контакт-центр было предоставлено 6 тыс. разъяснений. Также в личном кабинете на сайте 104.ua доступна опция обратного звонка – Callback, которой в течение прошлого года воспользовались более 4 тыс. потребителей голубого топлива.

С помощью современных сервисов в 2018 году передано почти 500 тысяч показаний счетчика, из которых 183 тыс. поступили через СМС на короткий номер 7104, почти 3 тыс. данных получены через электронную почту contact@cvgas.104.ru и 87 тыс. показаний принято через круглосуточное голосовое меню IVR, сообщили в пресс-службе.

"Контакт-центр "Черновцыгаза" работает более чем три года, и в течение этого периода мы постоянно работали над совершенствованием и расширением его возможностей. Одной из последних новинок стало введение услуги – передача показаний через сервис Viber-бот 7104ua. Использование современных технологий дает нам возможность предоставлять значительное количество консультаций дистанционно и существенно экономить время наших клиентов", - проинформировал начальник управления клиентского сервиса Дмитрий Мотовилин.

По словам пресс-службы, получить консультацию в контакт-центре "Черновцыгаза" можно ежедневно с 8:00 до 20:00 тел. 0372 93 19 04, 067 444 8 104. Операторы контакт-центра работают без обеденного перерыва.

"Кроме этого, быстрым способом доступа к личному счету есть Личный кабинет на сайте 104.ua. С помощью него можно контролировать расчеты, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика. Зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро и легко. Для этого необходим номер своего лицевого счета и сумма последнего платежа", - говорится в сообщении пресс-службы.