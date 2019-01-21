За 2018 рік контакт-центр "Чернівцігазу" опрацював понад 600 тис. звернень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 500 тис. показань лічильника

Протягом 2018 року до контакт-центру ПАТ "Чернівцігаз" надійшло понад 600 тис. звернень. Більшість з них стосувалися передачі показань лічильників газу та перевірки стану особового рахунку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В середньому щомісяця оператори контакт-центру віддалено консультують понад 50 тис. споживачів природного газу Чернівецької області.

"Вже більше 3 років клієнти "Чернівцігазу" мають можливість дистанційно отримати консультацію з будь-якого питання просто зателефонувавши до контакт-центру компанії. Тільки впродовж 2018 року операторами опрацьовано понад 667,4 тисячі звернень споживачів природного газу. Найчастіше клієнти компанії консультувались з приводу квитанцій та з приводу звірки особового рахунку – 35,7 та 81,3 тисяч звернень відповідно", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що отримати консультацію буковинці можуть і за допомогою "Особистого кабінету". В такий спосіб у 2018 році фахівцями контакт-центр було надано 6 тис. роз’яснень. Також в особистому кабінеті на сайті 104.ua доступна опція зворотного дзвінка – Callback, якою впродовж минулого року скористались понад 4 тис. споживачів блакитного палива.

За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 500 тисяч показань лічильника, з яких 183 тис. надійшли через СМС на короткий номер 7104, майже 3 тис. даних отримано через електронну пошту contact@cvgas.104.ua та 87 тис. показань прийнято через цілодобове голосове меню IVR, повідомили у прес-службі.

"Контакт-центр "Чернівцігазу" працює більше ніж три роки, і протягом цього періоду ми постійно працювали над вдосконаленням і розширенням його можливостей. Одною з останніх новинок стало запровадження послуги – передача показань через сервіс Viber-бот 7104ua. Використання сучасних технологій дає нам можливість надавати значну кількість консультацій дистанційно та суттєво економити час наших клієнтів", - поінформував начальник управління клієнтського сервісу Дмитро Мотовілін.

За словами прес-служби, отримати консультацію в контакт-центрі "Чернівцігазу" можна щодня від 8:00 до 20:00 тел. 0372 93 19 04, 067 444 8 104. Оператори контакт-центру працюють без обідньої перерви.

"Окрім цього, швидким способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua. За допомогою нього можна контролювати розрахунки, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника. Зареєструвати "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього необхідний номер свого особового рахунку та сума останнього платежу", - йдеться у повідомленні прес-служби.