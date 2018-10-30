Половина отравлений поддельным алкоголем с 2016 года закончилась смертью, - Госпотребслужба

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С начала 2018 года зафиксировали 10 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, 9 из которых закончились смертельно

Согласно статистическим данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, половина зафиксированных случаев отравления фальсифицированным алкоголем за три последних года закончилась смертью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, 73 из которых имели летальный исход. В 2017 году в шести случаях отравлений погибли три человека.

Служба также отмечает, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно. В Госпотребслужбе заключили, что за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, 85 из которых были смертельными.

Напомним, в июле прошлого года прокуратура закончила досудебное расследование по делу массового отравления алкоголем в Харькове. По данным правоохранителей, от суррогатного алкоголя в Харьковской области погибли 48 человек, что было подтверждено результатами исследований.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 28 ноября 2016 года число жертв отравлений суррогатным алкоголем по всей Украине достигло 73 человек.