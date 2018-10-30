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Половина отруєнь підробленим алкоголем з 2016 року закінчилася смертю, - Держспоживслужба

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 17:22
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

З початку 2018 року зафіксували 10 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем, 9 з яких закінчилися смертельно

Відповідно до статистичних даних Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, половина зафіксованих випадків отруєння фальсифікованим алкоголем за три останні роки закінчилася смертю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що Держпродспоживслужба зафіксувала 150 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем у 2016 році, 73 з яких мали летальні наслідки. У 2017 році у шести випадках отруєнь загинули троє людей.

Служба також зазначає, що з початку 2018 року зафіксували десять випадків отруєння фальсифікованими алкогольними напоями, і дев’ять із них закінчилися смертельно. У Держспоживслужбі підсумували, що за останні три роки зареєстрували 166 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем, 85 з яких були смертельними.

Нагадаємо, у липні минулого року прокуратура закінчила досудове розслідування у справі масового отруєння алкоголем у Харкові. За даними правоохоронців, від сурогатного алкоголю у Харківській області загинуло 48 людей, що було підтверджено результатами досліджень.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 28 листопада 2016 року число жертв отруєнь сурогатним алкоголем по всій Україні досягло 73 осіб.

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