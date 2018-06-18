После 2016 года в Украине уменьшилось количество пыток и истязаний, - спецдокладчик ООН

Нильс Мельцер заявил, что ранее была распространена практика незаконного содержания под стражей

Специальный докладчик ООН по предупреждению пыток Нильс Мельцер сообщил, что после 2016 года количество случаев бесчеловечного обращения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, значительно уменьшилось. Об этом Нильс Мельцер рассказал в интервью "Зеркалу недели".

"Должен сказать, что после 2016 года случаев бесчеловечного обращения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, значительно уменьшилось. Между 2014-м и 2016-м была довольно распространена практика незаконных содержаний под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась. Так или иначе, очень много людей жалуются на пытки, ненадлежащее отношение именно во время пребывания в полиции", - сообщил он.

Он также отметил, что уже в марте будет вынесен полный отчет и реакция властей Украины на него на заседание Совета ООН по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Нильс Мельцер посетил в колонии оккупированной Макеевки четырех украинских заложников.

Отметим, что заложников должны были обменять еще в конце декабря 2017 года. По словам Мельцера, они находятся в хорошем физическом состоянии, однако редко имеют возможность общаться с родными.