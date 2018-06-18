Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Після 2016 року в Україні зменшилася кількість тортур і катувань, - спецдоповідач ООН

НовиниПолітика    18.06.2018 - 03:01
Фото: Нільс Мельцер (un.org)
Фото: Нільс Мельцер (un.org)

Нільс Мельцер заявив, що раніше була поширена практика незаконних тримань під вартою

Спеціальний доповідач ООН із запобігань катувань Нільс Мельцер повідомив, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Про це Нільс Мельцер розказав в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Мушу сказати, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Між 2014-м і 2016-м була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася. Так чи інакше, дуже багато людей скаржаться на тортури, неналежне ставлення саме під час перебування в поліції", - повідомив він.

Він також зазначив, що вже в березні буде винесено повний звіт і реакцію влади України на нього на засідання Ради ООН із прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нільс Мельцер відвідав у колонії окупованої Макіївки чотирьох українських заручників.

Зазначимо, що заручників повинні були обміняти ще в кінці грудня 2017 року. За словами Мельцера, вони знаходяться в доброму фізичному стані, проте рідко мають можливість спілкуватися з рідними.

В ДТП під Харковом загинула велосипедистка, двох підлітків госпіталізували Місія ОБСЄ зафіксувала наслідки обстрілів у житлових районах на Донбасі
Теги публікації: ООН, Донбас, Крим, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся