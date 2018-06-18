Після 2016 року в Україні зменшилася кількість тортур і катувань, - спецдоповідач ООН

Нільс Мельцер заявив, що раніше була поширена практика незаконних тримань під вартою

Спеціальний доповідач ООН із запобігань катувань Нільс Мельцер повідомив, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Про це Нільс Мельцер розказав в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Мушу сказати, що після 2016 року випадків нелюдського ставлення, катувань на території, контрольованій владою України, значно поменшало. Між 2014-м і 2016-м була досить поширена практика незаконних тримань під вартою, нелюдського ставлення, але відтоді ситуація з цим поліпшилася. Так чи інакше, дуже багато людей скаржаться на тортури, неналежне ставлення саме під час перебування в поліції", - повідомив він.

Він також зазначив, що вже в березні буде винесено повний звіт і реакцію влади України на нього на засідання Ради ООН із прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нільс Мельцер відвідав у колонії окупованої Макіївки чотирьох українських заручників.

Зазначимо, що заручників повинні були обміняти ще в кінці грудня 2017 року. За словами Мельцера, вони знаходяться в доброму фізичному стані, проте рідко мають можливість спілкуватися з рідними.