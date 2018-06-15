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С 2015 года зафиксировано 846 тыс. нарушений режима прекращения огня, - Хуг

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 12:58
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

За прошедшую неделю зафиксировано 9 тыс. нарушений режима прекращения огня

С сентября 2015 года ОБСЕ зафиксировала 846 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" рассказал Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"За прошедшую неделю насилие не утихало. Мы зафиксировало 9 тысяч нарушений режима прекращения огня. С сентября 2015 года мы зафиксировали 846 тысяч нарушений режима прекращения огня", - сообщил он.

По его словам, стороны больше не придерживаются договоренностей о разведении сил и средств.

"В условиях, когда ведется огонь, цена за несоблюдение режима тишины слишком большая", - добавил он.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

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Теги публикации: ОБСЕ, Александр Хуг, режим прекращения огня  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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