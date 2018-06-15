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На Донбассе за сутки погибли 2 украинских военных, еще 6 ранены

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 07:44
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Боевики 33 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз-артиллерию калибра 122мм", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 14 июня 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения.

Интенсивные боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения.

"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское ", - сообщают в ООС.

Напомним, по состоянию на 18:00 14 июня боевики 10 раз обстреливали украинские позиции.

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Теги публикации: ООС, погибшие, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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