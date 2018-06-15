З 2015 року зафіксовано 846 тис. порушень режиму припинення вогню, - Хуг

За минулий тиждень зафіксовано 9 тис. порушень режиму припинення вогню

З вересня 2015 року ОБСЄ зафіксувала 846 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це на брифінгу "Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ" розказав Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"За минулий тиждень насильство не вщухало. Ми зафіксувало 9 тисяч порушень режиму припинення вогню. З вересня 2015 року ми зафіксували 846 тисяч порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.

За його словами, сторони більше не дотримуються домовленостей про розведення сил і засобів.

"В умовах коли ведеться вогонь, ціна за недотримання режиму тиші надто велика", - додав він.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових, ще шестеро отримали поранення.