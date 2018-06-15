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З 2015 року зафіксовано 846 тис. порушень режиму припинення вогню, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 12:58
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

За минулий тиждень зафіксовано 9 тис. порушень режиму припинення вогню

З вересня 2015 року ОБСЄ зафіксувала 846 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це на брифінгу "Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ"  розказав Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна

"За минулий тиждень насильство не вщухало. Ми зафіксувало 9 тисяч порушень режиму припинення вогню. З вересня 2015 року ми зафіксували 846 тисяч порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.

За його словами, сторони більше не дотримуються домовленостей про розведення сил і засобів.

"В умовах коли ведеться вогонь, ціна за недотримання режиму тиші надто велика", - додав він.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових, ще шестеро отримали поранення.

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Теги публікації: ОБСЄ, Александр Хуг, режим прекращения огня  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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