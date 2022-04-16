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Более 20100 человек и 145 вертолетов: в Генштабе рассказали о боевых потерях России

Фото: российские войска в Украине потеряли около 20100 человек личного состава (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. При этом 145 вражеских вертолетов были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие потери противника:

  • Личный состав - около 20 100 человек
  • Танки - 762
  • Боевые бронированные машины - 1982
  • Артиллерийские системы - 371
  • РСЗО - 125
  • Средства ПВО - 66
  • Самолеты - 163
  • Вертолеты - 145
  • Автомобильная техника - 1458
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 138
  • Специальная техника - ​26
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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