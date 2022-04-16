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Більше 20100 осіб і 145 вертольотів: у Генштабі розповіли про бойові втрати Росії

Фото: російські війська в Україні втратили близько 20100 осіб особового складу (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 20100 осіб особового складу. При цьому 145 ворожих вертольотів були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні втрати противника:

  • Особовий склад - близько 20 100 осіб
  • Танки - 762
  • Бойові броньовані машини - 1982
  • Артилерійські системи - 371
  • РСЗВ - 125
  • Засоби ППО - 66
  • Літаки - 163
  • Вертольоти - 145
  • Автомобільна техніка - 1458
  • Кораблі / катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138
  • Спеціальна техніка - 26
  • Пускові установки ОТРК / ТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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