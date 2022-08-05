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Более 200 нардепов остались без диппаспорта: что известно

Фото: у 225 нардепов отобрали диппаспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Дипломатические паспорта большинства нардепов аннулированы. Соответствующее уведомление поступило в Аппарат Верховной рады.

Об этом РБК-Украина рассказали трое собеседников в парламенте.

Документы аннулировало Министерство иностранных дел.

"Основание - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – сказал один из источников.

В списке тех, кому аннулировали документ - 225 нардепов из разных фракций и групп, а также первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава профильного комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Еще один собеседник издания отметил, что многие парламентарии возмущены таким решением.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал нардепов и других политиков за заграничные поездки без веских причин. В то же время в начале июня в Раде появился законопроект, в котором предлагалось упростить выезд нардепов из Украины.

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