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Понад 200 нардепів залишилися без диппаспорта: що відомо

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 21:11
Понад 200 нардепів залишилися без диппаспорта: що відомо Фото: у 225 нардепів відібрали диппаспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Дипломатичні паспорти більшості нардепів анульовані. Відповідне повідомлення надійшло до Апарату Верховної Ради.

Про це РБК-Україна розповіли троє співрозмовників у парламенті.

Документи анулювало Міністерство закордонних справ.

"Підстава - нардепи не здали свої дипломатичні паспорти після закордонних відряджень", - сказало одне з джерел.

У списку тих, кому анулювали документ - 225 нардепів з різних фракцій і груп, а також перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова профільного комітету у закордонних справах Олександр Мережко.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що багато парламентарів обурені таким рішенням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово критикував нардепів та інших політиків за закордонні поїздки без вагомих причин. Водночас на початку червня в Раді з'явився законопроект, в якому пропонувалося спростити виїзд нардепів з України.

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