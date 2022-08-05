Понад 200 нардепів залишилися без диппаспорта: що відомо

Про це РБК-Україна розповіли троє співрозмовників у парламенті.

Документи анулювало Міністерство закордонних справ.

"Підстава - нардепи не здали свої дипломатичні паспорти після закордонних відряджень", - сказало одне з джерел.

У списку тих, кому анулювали документ - 225 нардепів з різних фракцій і груп, а також перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова профільного комітету у закордонних справах Олександр Мережко.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що багато парламентарів обурені таким рішенням.