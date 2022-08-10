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Более 200 нападений в июле: в Госспецсвязи рассказали о работе российских хакеров

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 13:24
Более 200 нападений в июле: в Госспецсвязи рассказали о работе российских хакеров Фото: в Госспецсвязи рассказали о работе российских хакеров (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Российские хакеры более 200 раз атаковали Украину лишь в начале августа. Отмечается рост количества атак на правительство и местные органы власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Всего было насчитано 203 кибератаки.

"Возросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины", - пишет пресс-служба Госспецсвязи.

Фото: в Госспецсвязи рассказали о работе российских хакеров (t.me/dsszzi_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Финляндии заявили о нападении российских хакеров на один из официальных сайтов страны

Также недавно хакеры атаковали интернет-сети Львовского горсовета, последствия которого назвали самыми масштабными за последние годы.

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