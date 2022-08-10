Більше 200 нападів у липні: в Держспецзв’язку розповіли про роботу російських хакерів
Російські хакери більше 200 разів атакували Україну лише на початку серпня. Відзначається зростання кількості атак на уряд та місцеві органи влади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.
Загалом було нараховано 203 кібератаки.
"Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України", - пише пресслужба Держспецзв'язку.
Фото: в Держспецзв’язку розповіли про роботу російських хакерів (t.me/dsszzi_official)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Фінляндії заявили про напад російських хакерів на один із офіційних сайтів країни
Також нещодавно хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.
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