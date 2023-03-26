За 200 км до Москви. У російському Кірєєвську заявляють про вибух через безпілотник

За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

У результаті вибуху постраждав як мінімум один приватний будинок, у багатоквартирному панельному будинку вибиті вікна. Крім того, росіяни повідомляють, що могли постраждати мешканці.

Російські пропагандисти заявляють про нібито падіння безпілотника Ту-141 "Стриж". Такі безпілотники є на озброєнні й Росії, і України.

Інформації від влади міста наразі немає.

Оновлено о 16:40

В Комітеті з регіональної безпеки Тульської області повідомили, що внаслідок вибуху в Кірєєвському районі постраждали двоє людей, вони отримали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.

Крім того, пошкодження отримали три житлові будинки. Місце події оточене, там працюють оперативні служби.

"Наразі загрози безпеці населення та інфраструктури немає", - додали в комітеті.

Нагадаємо, днями потужний вибух пролунав в одному з міст Ростовської області РФ.

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