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В 200 км до Москвы. В российском Киреевске заявляют о взрыве из-за беспилотника

Фото: взрыв в Тульской области (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

В результате взрыва пострадал как минимум один частный дом, в многоквартирном панельном доме выбиты окна. Кроме того, россияне сообщают, что могли пострадать жители.

Российские пропагандисты заявляют о якобы падении беспилотника Ту-141 "Стриж". Такие беспилотники находятся на вооружении и России, и Украины.

Информации от власти города пока нет.

Обновлено в 16:40

В Комитете по региональной безопасности Тульской области сообщили, что в результате взрыва в Киреевском районе пострадали два человека, они получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили три жилых дома. Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы.

"Пока угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", - добавили в комитете.

Напомним, на днях мощный взрыв прогремел в одном из городов Ростовской области РФ.

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