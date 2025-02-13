До 20-річчя моделі: популярний мікроавтобус Toyota Hiace отримав кілька спецверсій

Toyota Hiace випускається з 1967 року, а 2019-го було представлено шосте покоління з кодом H300. Однак ця напівкапотна машина занадто велика для внутрішнього японського ринку, тому там досі продається Hiace п'ятого покоління H200. Минулого року модель відзначила двадцятиріччя, і з цього приводу з деяким запізненням Toyota підготувала кілька спецверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Toyota.

Головна називається Super GL Dark Prime S, і від звичайних побратимів вона відрізняється в першу чергу потужнішим мотором. Турбодизель 1GD-FTV об'ємом 2,8 л форсований з 151 к.с. та 300 Нм до 158 к.с. та 330 Нм. Шестиступінчастий "автомат" стандартний, збережений вибір між заднім та повним приводом.

У підвісці з'явилися нові амортизатори, що покращують плавність ходу, навіть коли автомобіль порожній. Зовні такий Hiace виділяється хромованим декором та додатковими шильдиками. А в салоні з'явилися декоративні накладки "під вуглепластик" та пам'ятні таблички, що нагадують про 20-річний ювілей. Такий Hiace у Японії коштує від 27 тисяч доларів.

Постарались і придворні ательє. Наприклад, підрозділ Gazoo Racing підготував для мікроавтобуса Hiace відразу два набори із серії GR Parts.