К 20-летию модели: популярный микроавтобус Toyota Hiace получил несколько спецверсий

Toyota Hiace выпускается с 1967 года, а в 2019-м было представлено шестое поколение с кодом H300. Однако эта полукапотная машина слишком велика для внутреннего японского рынка, поэтому там до сих пор продается Hiace пятого поколения H200. В прошлом году модель отметила двадцатилетие, и по этому поводу с некоторым опозданием Toyota подготовила несколько спецверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Главная называется Super GL Dark Prime S, и от обычных собратьев она отличается в первую очередь более мощным мотором. Турбодизель 1GD-FTV объемом 2,8 л форсирован со 151 л.с. и 300 Нм до 158 л.с. и 330 Нм. Шестиступенчатый "автомат" стандартный, сохранен выбор между задним и полным приводом.

В подвеске появились новые амортизаторы, улучшающие плавность хода, даже когда автомобиль пустой. Внешне такой Hiace выделяется хромированным декором и дополнительными шильдиками. А в салоне появились декоративные накладки "под углепластик" и памятные таблички, напоминающие о 20-летнем юбилее. Такой Hiace в Японии стоит от 27 тысяч долларов.

Постарались и придворные ателье. Например, подразделение Gazoo Racing подготовило для микроавтобуса Hiace сразу два набора из серии GR Parts.