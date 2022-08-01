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Только 20% предпринимателей сохранили доходы во время войны: сколько надо времени на восстановление

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 14:31
Только 20% предпринимателей сохранили доходы во время войны: сколько надо времени на восстановление Фото: доходы 80% бизнеса упали во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война значительно повлияла на доходы малого и среднего бизнеса Украины: 79% опрошенных констатируют уменьшение объемов бизнеса. Для половины предпринимателей такое сокращение достигает от 50% до 99%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Mastercard.

В то же время каждому пятому предпринимателю удалось сохранить (19%) или даже увеличить (2%) объемы бизнеса по сравнению с довоенным периодом.

Только 20% предпринимателей сохранили доходы во время войны: сколько надо времени на восстановление

Большинство украинских предпринимателей (61%) продолжают работать, а 91% из тех, кто приостановил деятельность, готовы возобновиться в будущем.

В зависимости от долгосрочной ситуации в Украине, 41% опрошенных прогнозируют возвращение к довоенным показателям в течение года, 30% считают, что для этого понадобится от одного до двух лет, а 23% ожидают, что смогут полностью восстановиться не раньше чем за два-три года.

Только 20% предпринимателей сохранили доходы во время войны: сколько надо времени на восстановление

Mastercard SME Index-исследование состояния украинского малого и среднего бизнеса, которое было проведено компанией Gradus по заказу Mastercard в июне 2022 года. В онлайн-опросе принял участие 301 респондент, которые являются владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса в 20 областях Украины.

Напомним, по данным опроса НБУ, в июле 2022 года украинский бизнес несколько улучшил оценки перспектив своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 43,6 пунктов против 41,3 в июне.

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