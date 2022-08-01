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Лише 20% підприємців зберегли доходи під час війни: скільки потрібно часу на відновлення

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 14:31
Лише 20% підприємців зберегли доходи під час війни: скільки потрібно часу на відновлення Фото: доходи 80% бізнесу впали під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу Україні: 79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу. Для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Mastercard.

Водночас кожному п’ятому підприємцю вдалося зберегти (19%) або навіть збільшити (2%) обсяги бізнесу порівняно з довоєнним періодом.

Лише 20% підприємців зберегли доходи під час війни: скільки потрібно часу на відновлення

Більшість українських підприємців (61%) продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність, готові відновитись у майбутньому.

Залежно від довгострокової ситуації в Україні, 41% опитаних прогнозують повернення до довоєнних показників протягом року, 30% вважають, що для цього знадобиться від одного до двох років, а 23% очікують, що зможуть повністю відновитися не раніше ніж, за два-три роки.

Лише 20% підприємців зберегли доходи під час війни: скільки потрібно часу на відновлення

Mastercard SME Index - дослідження стану українського малого та середнього бізнесу, що було проведено компанією Gradus на замовлення Mastercard у червні 2022 року. В онлайн-опитуванні взяв участь 301 респондент, які є власниками або керівниками мікро-, малого та середнього бізнесу у 20 областях України.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, у липні 2022 року український бізнес дещо поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 43,6 пунктів проти 41,3 у червні.

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