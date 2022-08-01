ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 14:11
Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины Фото: НБУ провел очередной опрос бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес несколько улучшил оценки перспектив своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июле 2022 года вырос до 43,6 пунктов против 41,3 в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины

"В то же время усиление интенсивности боевых действий, нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и сокращение спроса откладывают восстановление роста экономической активности во всех секторах экономики", - говорится в обзоре.

В июле у предприятий, вовлеченных в ежемесячный опрос, остались пессимистические оценки экономических результатов в ближайшей перспективе по всем секторам экономики.

Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины

Оценки занятости остаются пессимистичными. Респонденты предприятий всех видов деятельности продолжают ожидать уменьшения количества работников, больше всего - сектора строительства. А предприятия торговли и сферы услуг отметили некоторое повышение спроса на персонал, отмечается в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 июля 2022 года. В опросе приняло участие 420 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением иода является 50 пунктов.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 21,7%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне