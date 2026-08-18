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20 медиків-ветеранів пройдуть навчання безоплатно: як "Добробут" допомагає повернутися в професію

16:10 18.08.2026 Вт
3 хв
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Учасники програми зможуть оновити професійні знання та повернутися до цивільної медицини
aimg Анна Березіна
20 медиків-ветеранів пройдуть навчання безоплатно: як "Добробут" допомагає повернутися в професію "Добробут" безкоштовно навчатиме 20 медиків-ветеранів (фото: пресслужба мережі)
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Наприкінці липня в "Добробуті" вже вдруге стартував новий набір на безоплатне навчання медиків-ветеранів та ветеранок в межах проєкту "Медосвіта для героїв". Після розгляду заявок експертна комісія обрала 20 учасників та учасниць, які пройдуть фахове навчання в "Академії Добробут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу мережі.

Як зазначається, загалом цього року заявки на участь у проєкті подали 46 ветеранів і ветеранок.

Серед них - лікарі, фельдшери, медсестри та медбрати, які працювали або продовжують працювати на стабілізаційних пунктах, у мобільних госпіталях і бригадах медичної евакуації.

Які напрямки обрали учасники програми

Найбільш популярним серед кандидатів напрямом навчання стала ультразвукова діагностика.

У своїх мотиваційних листах учасники пояснюють цей вибір специфікою фронтової медицини: військовому лікарю часто доводиться поєднувати кілька спеціалізацій одночасно, і навички УЗД дозволяють швидше приймати рішення на місці надання допомоги.

Серед інших пріоритетних напрямів - організація та управління охороною здоров'я, фізична та реабілітаційна медицина.

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За даними анкет, кожен п'ятий учасник чи учасниця відбору наразі не має змоги практикувати за фахом. Ті ж, хто залишається в медицині, роблять це переважно в умовах військової служби - приймають пацієнтів у госпіталях, у амбулаторіях медичних рот, у медичних підрозділах військових частин.

20 медиків-ветеранів пройдуть навчання безоплатно: як &quot;Добробут&quot; допомагає повернутися в професію"Добробут" вже вдруге проводить безоплатне навчання для медиків-ветеранів (фото: пресслужба мережі)

"Академія Добробут" допомагає військовим медикам повернутися в цивільну професію

У своїх мотиваційних листах ветерани та ветеранки відверто говорять про побоювання, що доведеться "наздоганяти" колег, які увесь цей час залишалися в професії, а також про професійне вигорання й тривогу перед поверненням у цивільну практику. Найдовша перерва в цивільній медичній діяльності серед учасників - 5 років.

"Повномасштабна війна переформатувала українську медицину, і медики-ветерани сьогодні є носіями унікального практичного досвіду. Водночас ми бачимо з анкет учасників, як через тривалу службу багато хто боїться не встигнути за цивільною практикою", - зазначила головна медична директорка мережі "Добробут" Олександра Машкевич.

Вона наголосила, що відповідальність "Добробуту" як великої медичної мережі - допомогти колегам подолати цей бар'єр, відновити професійну впевненість та дати можливості розвитку.

"Ми просто не можемо дозволити собі втратити таких фахівців", - додала Олександра Машкевич.

20 медиків-ветеранів пройдуть навчання безоплатно: як &quot;Добробут&quot; допомагає повернутися в професіюПроєкт "Медосвіта для героїв" допомагє ветеранам повернутися в професію (фото: пресслужба мережі)

Ректорка "Академії Добробут" Нана Войтенко розповіла про особливості відбору учасників програми.

"Обирати учасників програми вдруге було не легше, ніж торік. Кожен із кандидатів має сильну історію і потенціал реалізувати себе в цивільній медицині. Для нас було б честю підтримати кожного", - поділилася вона.

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Нана Войтенко розповіла, що цього року серед заявників були ветерани, які пройшли полон і пережили поранення, тому передусім прагнули підтримати саме їх.

"Для нас цей проєкт - можливість бути поруч із людьми, які дуже багато віддали, захищаючи країну, і допомогти їм повернутися до професії та будувати новий етап свого життя", - підкреслила ректорка "Академії Добробут".

Зазначимо, Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнер - УП.Життя.

Раніше ми детально розповідали про проєкт "Медосвіта для героїв" від "Академії Добробут": яка його мета, формат та тривалість навчання.

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