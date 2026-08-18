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20 медиков-ветеранов пройдут обучение бесплатно: как "Добробут" помогает вернуться в профессию

16:10 18.08.2026 Вт
3 мин
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Участники программы смогут обновить профессиональные знания и вернуться в гражданскую медицину
aimg Анна Березина
20 медиков-ветеранов пройдут обучение бесплатно: как "Добробут" помогает вернуться в профессию "Добробут" будет бесплатно обучать 20 медиков-ветеранов (фото: пресс-служба сети)
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В конце июля в "Добробуте" уже второй раз стартовал новый набор на безоплатное обучение медиков-ветеранов и ветеранок в рамках проекта "Медобразование для героев". После рассмотрения заявок экспертная комиссия выбрала 20 участников и участниц, которые пройдут профессиональное обучение в "Академии Добробут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.

Как отмечается, в этом году заявки на участие в проекте подали 46 ветеранов и ветеранок.

Среди них - врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, которые работали или продолжаюьработать на стабилизационных пунктах, в мобильных госпиталях и бригадах медицинской эвакуации.

Какие направления выбрали участники программы

Наиболее популярным среди кандидатов направлением обучения стала ультразвуковая диагностика.

В своих мотивационных письмах участники объясняют этот выбор спецификой фронтовой медицины: военному врачу часто приходится совмещать несколько специализаций одновременно и навыки УЗИ позволяют быстрее принимать решения на месте оказания помощи.

Среди других приоритетных направлений - организация и управление здравоохранением, физическая и реабилитационная медицина.

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По данным анкет, у каждого пятого участника или участницы отбора нет возможности практиковать по специальности. Те же, кто остается в медицине, делают это преимущественно в условиях военной службы - принимают пациентов в госпиталях, в амбулаториях медицинских рот, в медицинских подразделениях воинских частей.

20 медиков-ветеранов пройдут обучение бесплатно: как &quot;Добробут&quot; помогает вернуться в профессию"Добробут" уже во второй раз проводит бесплатное обучение для медиков-ветеранов (фото: пресс-служба сети)

"Академия Добробут" помогает военным медикам вернуться в гражданскую профессию

В своих мотивационных письмах ветераны и ветеранки откровенно говорят об опасениях, что придется "догонять" все это время остававшихся в профессии коллег, а также о профессиональном выгорании и тревоге перед возвращением в гражданскую практику. Самый длинный перерыв в гражданской медицинской деятельности среди участников - 5 лет.

"Полномасштабная война переформатировала украинскую медицину, и медики-ветераны сегодня являются носителями уникального практического опыта. В то же время мы видим из анкет участников, как из-за длительной службы многие боятся не успеть за гражданской практикой", - отметила главный медицинский директор сети "Добробут" Александра Машкевич.

Она подчеркнула, что ответственность "Добробута" как большой медицинской сети - помочь коллегам преодолеть этот барьер, восстановить профессиональную уверенность и дать возможность развития.

"Мы просто не можем позволить себе потерять таких специалистов", - добавила Александра Машкевич.

20 медиков-ветеранов пройдут обучение бесплатно: как &quot;Добробут&quot; помогает вернуться в профессиюПроект "Медобразование для героев" поможет ветеранам вернуться в профессию (фото: пресс-служба сети)

Ректор "Академии Добробут" Нана Войтенко рассказала об особенностях отбора участников программы.

"Выбирать участников программы во второй раз было не легче, чем в прошлом году. Каждый из кандидатов имеет сильную историю и потенциал реализовать себя в гражданской медицине. Для нас было бы честью поддержать каждого", - поделилась она.

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Нана Войтенко рассказала, что в этом году среди заявителей были ветераны, которые прошли в плен и пережили ранения, поэтому прежде всего стремились поддержать именно их.

"Для нас этот проект - возможность быть рядом с людьми, которые очень многое отдали, защищая страну, и помочь им вернуться к профессии и строить новый этап своей жизни", - подчеркнула ректор "Академии Добробут".

Отметим, инициатива реализуется при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Veteran Hub. Медиапартнер - УП.Житя.

Ранее мы подробно рассказывали о проекте "Медобразование для героев" от "Академии Добробут": какая его цель, формат и продолжительность обучения.

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